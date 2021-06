Bonucci: «Conte? Come carisma è il migliore allenatore del mondo»

Leonardo Bonucci, dal ritiro dell’Italia, parla di Antonio Conte, suo ex allenatore alla Juventus e nella Nazionale. Ecco le sue parole durante la conferenza stampa.

DOLCI RICORDI – Antonio Conte è un allenatore importante per la carriera di Leonardo Bonucci. Che con lui si è imposto come uno dei difensori più forti della storia italiana recente. Sia alla Juventus, sia con la Nazionale, nell’ottimo Europeo 2016. E proprio dal ritiro dell’Italia, nei giorni che precedono l’esordio ai prossimi Europei, Bonucci ricorda il suo ex tecnico. Ecco le sue parole sull’ex allenatore dell’Inter: «Ogni allenatore ha il suo modo di allenare. Con Conte c’erano regole precise. Per il carisma, è sicuramente il migliore allenatore del mondo».