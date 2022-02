Bolivia-Cile, rinviato l’inizio del match! Ecco il motivo

Non c’è riposo per Alexis Sanchez (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter infatti è titolare nell’11 scelto dal ct Lasarte per affrontare la Bolivia. Il match, in programma alle 21 però, è stato posticipato di mezz’ora e la causa è la pioggia.

RITARDO – Alexis Sanchez è ancora una volta titolare nel suo Cile. Nell’ultima sfida per le qualificazioni a Qatar 2022 di questa sosta, l’attaccante dell’Inter è regolarmente in campo con la maglia numero 7. Il match con la Bolivia però è stato posticipato. Inizialmente fissato alle 21 infatti, la partita comincerà alle 21:30 causa pioggia e campo mezzo allagato. Ecco alcune immagini del campo.

Chile switched the water off for Argentina in Calama, now it seems Bolivia has turned it on for them in La Paz 😂😂pic.twitter.com/TstZOqmFDV

— Ralph Hannah (@paraguayralph) February 1, 2022