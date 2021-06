Bolivia-Argentina, Lautaro Martinez ancora escluso dal 1′. Le formazioni

Lautaro Martinez continua la sua Copa América non certo entusiasmante. L’attaccante dell’Inter, a differenza di Vecino (vedi articolo), è in panchina per Bolivia-Argentina, che prenderà il via anch’essa alle 2 di stanotte per il Gruppo B.

BOLIVIA-ARGENTINA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bolivia (4-4-2): Lampe; Saavedra, Haquin, Jusino, R. Fernandez; D. Bejarano, Justiniano, Céspedes, R. Vaca; Chura, G. Alvarez.

In panchina: Cordano, J. Rojas, Quinteros, Sagredo, Arce, Moreno Martins, H. Vaca, Ramallo, Wayar, Villarrole, Flores, E. Sanchez.

Commissario tecnico: César Farias

Argentina (4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Li. Martinez, Acuna; Palacios, G. Rodriguez, A. Gomez; Messi, Aguero, A. Correa.

In panchina: in attesa, presente Lautaro Martinez.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni