Bisseck perde con la sua Germania, impresa Repubblica Ceca

La Germania ha perso 2-1 contro la Repubblica Ceca. In campo il futuro interista Bisseck, che ha giocato 90′. Tedeschi ad un passo dall’eliminazione

CLAMOROSO KO − In contemporanea con la sfida dell’Italia contro la Svizzera, anche i campioni in carica della Germania con la Repubblica Ceca. In campo anche il futuro interista Yann Aurel Bisseck, che presto sarà un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti (vedi articolo). Match subito in salita però per i tedeschi, che vanno sotto dopo 33′ con Sejk. Germania che arriva al match dopo il pareggio all’esordio contro Israele, sconfitta invece la Repubblica Ceca contro l’Inghilterra. Il pareggio della Germania arriva al 70′ con Stiller. Ma nel finale, sono i cechi a portarla clamorosamente a casa con il gol di Vitik all’87’. Nonostante il KO la Germania può ancora qualificarsi agli ottavi, ma deve vincere all’ultima giornata contro l’Inghilterra e sperare in una sconfitta dei cechi.