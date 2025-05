Bisseck in Nations League! La lista dei convocati della Germania

Yann Aurel Bisseck ha ricevuto un’altra buona notizia per la propria carriera. Il difensore ha ottenuto la convocazione dalla Germania per la Nations League, la lista intera.

CONVOCATO! – Yann Aurel Bisseck ha ottenuto la convocazione di Julian Nagelsmann per la fase finale della UEFA Nations League con la Germania. In questa stagione è la seconda volta che accade e il suo esordio è arrivato proprio contro l’Italia a San Siro. Uno scherzo del destino per il giocatore che si è saputo ritrovare nel corso della sua carriera e che ora si gode un momento sensazionale. A pochi giorni dalla finale di Champions League e non solo, Bisseck ha ormai conquistato un posto nel calcio che conta. Il prossimo impegno della Germania è la semifinale di Nations League contro il Portogallo in programma il 4 giugno alle ore 21.

BISSECK CONVOCATO! LA LISTA DELLA GERMANIA

Portieri: Oliver Baumann, Alexander Nubel, Marc Andre Ter Stegen.

Difensori: Robert Andrich, Waldemar Anton, Yann Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, David Raum, Jonathan Tah.

Centrocampisti: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Tom Bischof, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Robin Gosens, Pascal Gros, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sané, Angelo Stiller, Florian Wirtz.

Attaccanti: Niclas Fullkrug, Deniz Undav, Nick Woltemade.