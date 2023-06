Bisseck, gol all’esordio con la Germania U21! L’Inter attende

Esordio quasi perfetto per Yann Bisseck, il difensore classe 2000 all’esordio nell’Europeo con la Germania Under 21. L’oggetto d’interesse dell’Inter è andato in gol ma la sua squadra non ha vinto contro Israele.

GOL – Clamoroso flop per la Germania all’esordio nell’Europeo Under 21 cominciato proprio quest’oggi. Nella sfida delle 18 contro Israele i tedeschi hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Youssoufa Moukoko e Jessic Ngankam hanno sbagliato due rigori, ci ha pensato Yann Bisseck a pareggiare il momentaneo vantaggio avversario arrivato con Dor Turgeman al minuto 20. Il difensore dell’Aarhus e oggetto d’interesse dell’Inter ha segnato al 26′ di testa da calcio piazzato, intanto la dirigenza nerazzurra lo osserva in attesa di una cessione.