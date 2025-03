Bisseck convocato, parla Nagelsmann: «Scelto qualità e motivazione!»

Yann Bisseck è stato convocato per la prima volta dal tecnico Julian Nagelsmann per gli impegni della Nazionale maggiore tedesca. Il suo allenatore ne ha parlato in questi termini.

IL PUNTO – Yann Bisseck sta vivendo un momento straordinario dal punto di vista professionale, con la prima convocazione con la Germania che si inserisce nel quadro di un crescente protagonismo all’Inter. Il calciatore tedesco figura infatti tra i convocati del tecnico Julian Nagelsmann per i due impegni di Nations League contro l’Italia. Il classe 2000 si è meritato la presenza nella lista predisposta per le due sfide contro gli azzurri grazie al suo rendimento ottimale in maglia nerazzurra. L’auspicio è di vederne ulteriormente crescere lo status grazie alle prossime presenze in Nazionale.

Bisseck convocato dalla Germania, Nagelsmann si esprime

IL COMMENTO – Sul punto si è espresso l’allenatore tedesco Nagelsmann, che ai canali ufficiali della Nazionale tedesca ha parlato in questi termini della convocazione di Bisseck e non solo: «Abbiamo dovuto far fronte ad alcune assenze, ma nel complesso possiamo contare su una squadra molto competitiva. Abbiamo scelto questi giocatori con convinzione, puntando sulle loro qualità e sulla loro motivazione. Il quarto di finale contro l’Italia sarà fondamentale per noi, vogliamo affrontarlo nel miglior modo possibile. I nuovi? Abbiamo sostituito giocatori di qualità con calciatori di altrettanta qualità».