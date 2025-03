Bisseck convocato dalla Germania: sfiderà l’Italia!

Yann Bisseck è stato scelto da Julian Nagelsmann per i prossimi impegni della Germania in Nations League. La squadra tedesca affronterà l’Italia nei quarti di finale della competizione.

LA NOTIZIA – Yann Bisseck figura tra i 23 convocati di Julian Nagelsmann per il doppio confronto degli ottavi di finale di Nations League tra la Germania e l’Italia. Per il calciatore dell’Inter si tratta della prima convocazione in Nazionale maggiore, un traguardo ampiamente meritato dal classe 2000 per il rendimento da lui mostrato in questa stagione con i nerazzurri. Oltre alla crescita sul piano difensivo, il tedesco ha mostrato una mentalità e una cattiveria agonistica degni di un giocatore che ambisce a rivestire un ruolo da top in una big come l’Inter. Ora il meritato possibile esordio con la Germania di Nageslmann, ulteriore passo avanti nel suo percorso di crescita. Con l’Inter che guarderà con interesse alle due partite contro l’Italia.

Bisseck tra i 23 convocati di Nagelsmann per Germania-Italia: le scelte

Baumann, Nübel, Ortega; Kimmich, Bisseck, Koch, Mittelstadt, Raum, Rudiger, Schlotterbeck, Tah; Adeyemi, Amiri, Andrich, Goretzka, Gross, Leweling, Musiala, Sanè, Stiller; Burkardt, Kleindienst, Undav.