Bisseck convocato dalla Germania, Nagelsmann: «Ottima impressione»

L’Inter ha da sempre messo a disposizione i propri giocatori per le nazionali. Nel prossimo incontro tra Italia-Germania ci sarà una prima volta per un nerazzurro.

OTTIMA IMPRESSIONE – L’Inter, nel prossimo incontro di Nations League tra Italia-Germania, vedrà alcuni dei suoi giocatori essere protagonisti dell’incontro. Il commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, ha sorpreso molti includendo il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, nella lista dei convocati per i quarti di finale della Nations League contro l’Italia. Per Bisseck, attualmente in forza all’Inter, si tratta della prima chiamata nella nazionale maggiore tedesca. Il tecnico tedesco ha commentato così la convocazione del neroazzurro: «Non è semplice mostrare tutto il proprio potenziale in due allenamenti, quindi avrà a bisogno del suo tempo. È importante che conosca il gruppo, gli voglio dare il tempo giusto per ambientarsi con noi. È arrivato bene e mi ha fatto un’ottima impressione, è stata una cosa importante per me»

L’Inter vedrà nella panchina tedesca sicuramente il proprio difensore

Le prestazione nell’Inter di Yann Bisseck non sono passate inosservate in Germania. Il difensore tedesco riceve per la prima volta la sua convocazione nella nazionale maggiore. Nagelsmann ha elogiato le qualità del giovane difensore, sottolineando il suo talento e l’intenzione di valutarne le prestazioni in un contesto internazionale. La convocazione arriva dopo una stagione positiva con l’Inter, durante la quale Bisseck ha accumulato 30 presenze, dimostrando affidabilità e versatilità in difesa. La doppia sfida tra Germania e Italia si preannuncia avvincente, con l’andata prevista il 20 marzo a San Siro e il ritorno il 23 marzo a Dortmund. Per Bisseck, l’opportunità di debuttare con la nazionale maggiore rappresenta un ulteriore passo nella sua crescita professionale, dopo aver già accumulato esperienza con le selezioni giovanili tedesche. La convocazione di Bisseck evidenzia l’attenzione del tecnico tedesco verso i talenti emergenti e la sua volontà di testare nuovi elementi in vista di future competizioni internazionali. I tifosi dell’Inter si augurano che possa continuare a contribuire positivamente sia al club che alla nazionale.