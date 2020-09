Biraghi: “Dzeko, sua carriera parla per lui. Mancate due cose”

Condividi questo articolo

Cristiano Biraghi Italia

Cristiano Biraghi, ex terzino dell’Inter tornato alla Fiorentina dopo il prestito della scorsa stagione, ha commentato a “Rai Uno” Italia-Bosnia, sfida giocata questa sera. Focus soprattutto su Edin Dzeko, autore della rete del momentaneo 0-1 per i bosniaci.

MANCANZE – Questo il commento di Cristiano Biraghi a Italia-Bosnia: «In una partita come questa sarebbe stato importante avere la carica e la spinta dei tifosi, specialmente nei momenti di difficoltà. Sapevamo che la Bosnia avrebbe fatto questo tipo di partita, tutti dietro, spazi coperti e ripartenze. Avremmo dovuto avere più pazienza anche nel giropalla, ci abbiamo provato e in un momento in cui non siamo al 100% abbiamo dato comunque il massimo. Il gol poteva essere evitato, è andata così, ma dobbiamo vedere i lati positivi. Dzeko lo conosciamo bene, non c’è bisogno di commentarlo. Quello che ha fatto stasera e in carriera parla da sé».