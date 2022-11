Bellanova sulle tracce dei ‘grandi’: impegnato oggi contro la Germania

Non solo la Nazionale Maggiore sarà impegnata in questo fine settimana, con ben quattro giocatori dell’Inter pronti a scendere in campo (vedi articolo) domani contro l’Austria. Anche Raoul Bellanova, infatti, si ritroverà ad affrontare la Germania nella gara di oggi in programma per l’Italia Under 21.

IMPEGNO – Tra gli italiani dell’Inter impegnati in nazionale in questo weekend, c’è anche Raoul Bellanova. In campo già oggi l’esterno destro nerazzurro, che con l’Italia Under 21 sarà chiamato ad affrontare in amichevole la Germania. Gara in programma oggi pomeriggio ad Ancona alle 17.30. Un’occasione per Bellanova di mettersi in mostra e di giocarsi le sue chance di avere più spazio nella seconda parte di stagione. Matteo Darmian e soprattutto Denzel Dumfries permettendo.