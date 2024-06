Belgio-Romania, Lukaku e compagni cercano la vittoria: le formazioni ufficiali

Belgio-Romania, gara valevole per il Girone E di Euro2024. La squadra allenata da Tedesco cerca la prima vittoria in questa competizione dopo la sconfitta con la Slovacchia. Di seguito le formazioni ufficiali con Romelu Lukaku in campo.

TRA POCO IN CAMPO – Il Belgio è l’unica squadra a non aver ancora conquistato i tre punti nel Girone E di Euro2024. La pesante sconfitta alla prima contro la Slovacchia ha sin da subito compromesso il percorso di Romelu Lukaku e compagni. La squadra allenata da Tedesco proverà subito a riprendersi già da questa sera, con la sfida in programma alle 21 contro la Romania di Iordanescu. Quest’ultimi, in testa al girone dopo la scorsa vittoria grazie soprattutto alla prestazione di Stanciu, arrivano col morale altissimo.

Belgio-Romania, le formazioni ufficiali

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Allenatore: Tedesco

Romania (4-2-3-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Mihaila, Dragus. Man.

Allenatore: Iordanescu