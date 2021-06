Belgio-Portogallo 1-0. Per l’Italia ci sarà Lukaku ai quarti di finale

Termina 1-0 Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gara molto combattuta tra due squadre, tecnicamente, molto forti. La risolve nel primo tempo, un grandissimo gol di Thorgan Hazard. Dunque, niente da fare per Cristiano Ronaldo che torna a casa anzitempo. Ai quarti di finale, il Belgio di Lukaku affronterà l’Italia a Monaco di Baviera

VITTORIA DI MISURA − C’è l’avversario dell’Italia ai quarti di finale di Euro 2020. Si tratta del Belgio che ha vinto il big match di Siviglia per 1-0, grazie al gol di Thorgan Hazard. Match molto combattuto in Spagna fra due squadre che non regalano grandi emozioni dal punto di vista tecnico, nonostante un ritmo sempre molto alto. La prima palla gol della gara arriva al sesto minuto con Diogo Jota che da dentro l’area di rigore non trova la porta difesa da Courtois. Al minuto 25 è la volta di Cristiano Ronaldo, che su punizione costringe il portiere belga ad un importante respinta in calcio d’angolo. Il Belgio prova a reagire grazie alle folate dei fratelli Hazard, mentre rimane bloccato sulle sue Romelu Lukaku. Al 42 esimo, il match si sblocca: grande conclusione dalla distanza di Thorgan Hazard che di destro batte Rui Patricio per l’1-0 belga. Nella ripresa, è quasi un monologo Portogallo che va più volte alla ricerca del pari con Ruben Dias su corner e Raphael Guerreiro che al minuto 83 becca un clamoroso palo a Courtois battuto. Nel finale, vani gli ultimi tentativi dei lusitani che impattano contro la difesa belga.