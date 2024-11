Belgio-Italia, Spalletti a caccia delle Final Eight. La probabile formazione

Luciano Spalletti ha l’occasione di strappare il pass per le Final Eight di Nations League con una giornata di vantaggio. In vista del Belgio due ballottaggi.

PARTITA – Archiviato per un momento il campionato con la lotta scudetto riaperta, l’Italia si Luciano Spalletti è alla rincorsa delle Final Eight di Nations League. Gli azzurri, reduci dalla roboante vittoria contro Israele, sono in testa al gruppo 2 del Girone A. Domani a Bruxelles ci sarà la sfida contro il Belgio del rientrante Lukaku. All’Italia basterà non perdere per staccare la matematica qualificazione con una giornata di anticipo. Allo stesso tempo Spalleti, non rinuncerà ai big e proverà a chiudere con il rientro a Coverciano insieme ai tre punti.

Belgio-Italia, Spalletti ha due ballottaggi in corso

PROBABILE – Spalletti, come suo solito, si affiderà allo zoccolo duro che ha fatto bene in questo post Europeo. Nel 3-5-2 o al massimo 3-5-1-1 ci sarà Rovella in cabina di regia viso anche l’infortunio di Ricci. Ai due lati invece, spazio a Tonali e a uno tra Nicolò Barella e Davide Frattesi. I due centrocampisti dell’Inter si giocheranno il primo ballottaggio della sosta. Sulle corsie invece, confermato Federico Dimarco a sinistra con Cambiaso sul lato opposto. La difesa sarà guidata da Buongiorno: insieme a lui ci saranno Di Lorenzo e Alessandro Bastoni. In attacco invece, oltre a Raspadori, Spalletti sta pensando a uno tra Retegui e Kean che stanno facendo bene rispettivamente con Atalanta e Fiorentina.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti