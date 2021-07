Belgio-Italia, pochi dubbi per Mancini: un solo cambio rispetto all’Austria?

È vigilia di Belgio-Italia, partita valida per i quarti di finale di Euro 2020. Pochi dubbi per il CT Mancini: dovrebbe esserci un solo cambio rispetto alla sfida contro l’Austria

LA PROBABILE – Belgio-Italia si avvicina. La gara, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, è in programma domani alle 21. Buone notizie per il CT Mancini: sia Chiellini che Florenzi hanno recuperato e, ieri, si sono allenati in gruppo. Difficile, però, che il laterale della Roma possa partire titolare. Il difensore della Juventus, invece, dovrebbe scendere in campo dal 1′ accanto a Bonucci, nel 4-3-3 disegnato da Mancini. Donnarumma confermato tra i pali, a destra, ci sarà Di Lorenzo, a sinistra Spinazzola. A centrocampo confermati Barella, Jorginho e Verratti. In attacco pronti Berardi ed Insigne sulle corsie esterne con Immobile al centro. Pessina e Chiesa, gli eroi dell’ottavo di finale, saranno armi a gara in corso.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.