Pagelle Belgio-Italia, i voti ai 4 dell’Inter. Migliore? Non Barella – TS

L’Italia batte di misura il Belgio e accede alla prossima fase della Nations League. Bella prova dell’intero collettivo e dei calciatori dell’Inter presenti in campo: promosso Barella da trequartista. Le pagelle di Belgio-Italia a cura di Tuttosport.

PROMOSSO BARELLA – Nella sfida che l’Italia ha vinto contro il Belgio grazie a una rete di Sandro Tonali, l’attesa in casa Inter era tutta per Nicolò Barella. Il centrocampista è stato schierato da Luciano Spalletti in posizione da trequartista, da numero 10 alle spalle di Mateo Retegui. Barella ha convinto, come confermano le pagelle di Tuttosport che attribuiscono un 6,5 al centrocampista nerazzurro: interessanti i movimenti tra le linee, splendido il tocco per Di Lorenzo nell’azione del vantaggio.

Pagelle Belgio-Italia: garanzia Bastoni, per lui 7. Dimarco meno pimpante

BASTONI GARANZIA – Promosso a pieni voti anche Alessandro Bastoni: 7 pieno per il difensore dell’Inter che chiude tutti gli spazi per Engels e si allarga molto in fase di impostazione. Mezzo voto in meno per Federico Dimarco che spinge leggermente meno del solito e si accentra di più rispetto a Cambiaso. Davide Frattesi, invece, è da 6: una prestazione alternata da buone cose a distrazioni. Da mezzala è meno pericoloso in fase di inserimento, bello il passaggio per Retegui nel secondo tempo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin