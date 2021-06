Belgio-Italia, Barella verso la panchina! Chiellini vuole sfidare Lukaku – Sky

Belgio-Italia è la sfida in programma venerdì 2 luglio alle ore 21.00, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Secondo Marco Nosotti – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” -, Mancini potrebbe lasciare in panchina Barella

CAMBI – Belgio-Italia potrebbe non vedere Nicolò Barella dal 1′ secondo quanto rivelato da Marco Nosotti: «Potrebbero esserci novità soprattutto in quei ruoli considerati più difficili. Abbiamo visto le prove di ieri, forse più specchietto per le allodole ma potrebbe esserci Pessina al posto di Barella. Verratti e Jorginho è una coppia che funziona ma anche lì potrebbe esserci un cambio. Il dilemma è tra Chiesa e Berardi, il primo spacca le partite mentre il secondo è più completo e sta facendo cose egregie nelle due fasi. Chiellini sono dieci giorni che si prepara a questo, ieri ha lavorato con il gruppo delle cosiddette riserve. Ci sta provando, anche perché nel suo confronto con Lukaku finora – bello e corretto -, lui mi ha detto che ha fatto solo un gol su rigore. Quindi ha voglia di giocare. Male che vada c’è Acerbi che non è male».