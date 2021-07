Belgio-Italia, Barella confermato a centrocampo. Chiesa parte titolare?

Questa sera andrà in scena Belgio-Italia, partita valida per i quarti di finale di Euro 2020. Pochi dubbi per il CT Mancini: due cambi previsti rispetto alla sfida contro l’Austria

LA PROBABILE – Belgio-Italia si avvicina. La gara, valevole per i quarti di finale di Euro 2020, è in programma questa sera alle 21. Nel 4-3-3 disegnato da Mancini troverà nuovamente posto dal 1′ Chiellini: il difensore della Juventus è pienamente recuperato e giocherà al fianco di Bonucci. Donnarumma confermato tra i pali, a destra, ci sarà Di Lorenzo, a sinistra Spinazzola. A centrocampo confermato Barella accanto a Jorginho e Verratti. In attacco Chiesa ha scavalcato Berardi ed è favorito per una maglia da titolare accanto ad Insigne con Immobile al centro.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.