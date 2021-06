Belgio-Italia: Barella affaticato, ma Mancini non ci rinuncerà

Belgio-Italia di venerdì sera sarà uno dei quarti di finale più attesi di EURO 2020. A Coverciano il Commissario Tecnico lavora sulla formazione. Dovrebbe essere ancora in campo Nicolò Barella, anche se il centrocampista dell’Inter è apparso in affanno durante gli ottavi di finale contro l’Austria.

Venerdì l’Italia di Roberto Mancini si giocherà l’accesso alle final four di EURO 2020 nei quarti di finale contro il Belgio. In questi ultimi giorni la Nazionale lavorerà a Coverciano per preparare la fondamentale sfida contro i belgi. Secondo “Rai Sport” nonostante la prestazione non eccelsa contro l’Austria, Roberto Mancini non dovrebbe rinunciare ai suoi fedelissimi. Tra questi Nicolò Barella, apparso in sofferenza nella partita contro l’Austria. Il centrocampista dell’Inter è considerato comunque un giocatore fondamentale da Mancini e, salvo ripensamenti, dovrebbe essere regolarmente in campo contro il Belgio del suo amico e compagno di squadra Romelu Lukaku.