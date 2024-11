Belgio-Italia, nell’antivigilia c’è ballottaggio tra due dell’Inter – Sky

Questo weekend il campionato si prenderà una paura per dare spazio alle Nazionali. L’Italia sarà impegnata contro il Belgio. Diversi giocatori dell’Inter potrebbero scendere in campo, ci sarebbe anche un ballottaggio.

STOP AL CAMPIONATO – Il campionato questa settimana va in pausa con le Nazionali pronte a prendersi la scena principale. Simone Inzaghi lavorerà dunque con soltanto una parte del gruppo, mentre l’altra sarà impegnata in giro per il Mondo. Chi si troverà in Belgio per la trasferta dell’Italia contro la formazione di Domenico Tedesco saranno Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi. A proposito di Barella e Frattesi, i due sarebbero in ballottaggio, come riferisce collega di Sky Sport Beppe Di Stefano. Oggi è già anti-vigilia della partita tra Belgio e Italia.

Belgio-Italia, per Spalletti ballottaggio tra due giocatori dell’Inter

ULTIME – Luciano Spalletti ha ancora diversi dubbi su chi scenderà in campo nella giornata di giovedì. Non si tocca Bastoni che agirà al centro del terzetto difensivo nel ben rodato 3-5-1-1, stessa filosofia per Dimarco che dovrebbe partire dal 1′ sulla sua fascia di competenza. Potrebbe però esserci una staffetta tutta nerazzurra al centro del campo: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sarebbe in corso un ballottaggio tra Barella e Frattesi per un posto nei tre a centrocampo. Ulteriori indicazioni arriveranno dai prossimi allenamenti, ma al momento soltanto uno dei due potrebbe conquistare una maglia da titolare, con l’altra che potrebbe subentrare a gara in corso.