Belgio-Italia è un trionfo azzurro in terra tedesca! Gli azzurri di Mancini volano in semifinale eliminando Lukaku e compagni. Festeggia Barella, risultato decisivo anche con il suo gol

ITALIA IN SEMIFINALE – L’1-2 del primo tempo (vedi articolo) regge fino al 90′ e oltre. Fino al 97′, ultimissimo minuto di recupero. Ciò significa che la Nazionale Italiana del CT Roberto Mancini vola in semifinale di Euro 2020, dove affronterà la Spagna (vedi articolo). Partita in programma martedì 6 luglio alle ore 21:00. A Monaco di Baviera (Germania) basta l’uno-due firmato da Nicolò Barella al 31′ e Lorenzo Insigne al 44′. Inutile il rigore di Romelu Lukaku al 47′ del primo tempo. Per l’Inter in campo entrambi i marcatori per tutta la durata della partita. Resta comodo in panchina Alessandro Bastoni, che Mancini non utilizza nemmeno per difendere il vantaggio nei minuti finali. Festa più azzurra che nerazzurra dopo Belgio-Italia.