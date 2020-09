Belgio-Islanda, le formazioni ufficiali: Lukaku fuori del tutto, torna all’Inter!

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Belgio-Islanda, in programma alle ore 20.45, non vedrà Lukaku protagonista. L’attaccante fa ritorno all’Inter senza finire in distinta, visto che per la partita di UEFA Nations League di Bruxelles non è nemmeno in panchina. Ieri, in conferenza stampa, il CT Roberto Martinez aveva spiegato come Lukaku non avrebbe giocato per scelta concordata (vedi articolo).

BELGIO-ISLANDA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Belgio (4-3-3): Casteels; Meunier, Alderweireld, Denayer, Vertonghen; De Bruyne, Witsel, T. Hazard; Mertens, Batshuayi, Doku.

In panchina: Roef, Mignolet, Dendoncker, Tielemans, Dimata, E. Hazard, Vanaken, Verschaeren, Praet, Trossard, Castagne.

Commissario tecnico: Roberto Martinez

Islanda (4-4-2): Kristinsson; Hermannsson, Eyjolfsson, Fjoluson, A. Skulason; A. Sigurdsson, Baldursson, Palsson, B. Bjarnason; Gudmundsson, Fridjonsson.

In panchina: P. S. Gunnarsson, Runarsson, Fridjonsson, Sampsted, Thorsteinsson, Anderson, H. Magnusson, Hallfredsson, Traustason, Bodvarsson.

Commissario tecnico: Erik Hamrén