Belgio-Inghilterra, Lukaku incerto. Da giovedÃ¬ allenamento personalizzato

Belgio-Inghilterra, Lukaku incerto. Da giovedì allenamento personalizzato

Romelu Lukaku Belgio

Lukaku, partito con il Belgio nonostante i problemi fisici accusati contro l’Inter, non ha giocato l’ultima partita con la Svizzera proprio per cercare di essere in condizione domani in vista di Belgio-Inghilterra. Di seguito le ultime riguardo le condizioni dell’attaccante secondo dhnet.be

ALLENAMENTO INDIVIDUALE – Lukaku, impiego ancora incerto in vista di Belgio-Inghilttera in programma domani, gara valevole per la quinta giornata del Gruppo B della Nations League. Il calciatore, secondo alcune fonti provenienti direttamente dal Belgio, da giovedì è tornato ad allenarsi con un lavoro individuale e personalizzato per cercare di recuperare la forma migliore per la partita di domani. Roberto Martinez, tecnico del Belgio, attende novità nelle prossime ore. Come Lukaku anche Dedryck Boyata, Leander Dendoncker e Jérémy Doku, mentre Kevin De Bruyne ha svolto una parte di allenamento individuale e una parte con il resto del gruppo.

Fonte: dhnet.be