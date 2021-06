Belgio, doppietta Lukaku e tutto in discesa: 3-0 alla Russia nel debutto!

Il Belgio era la big di oggi in campo agli Europei, e non ha deluso le aspettative. Con Lukaku autore di una doppietta, i Diables Rouges vincono 3-0 contro la Russia e iniziano bene la loro partecipazione al torneo.

IN SCIOLTEZZA – Il Belgio vince 3-0 a San Pietroburgo contro la Russia, nella prima giornata del Gruppo B degli Europei. Ci vogliono dieci minuti per il primo gol, di Romelu Lukaku che ovviamente lo dedica a Christian Eriksen (qui il video). Poco dopo metà primo tempo brutto scontro testa contro testa fra Timothy Castagne e Daler Kuzyaev, che restano a terra. Per entrambi necessario il cambio, in due momenti diversi. Ne approfitta il Belgio, perché proprio il subentrato Thomas Meunier raddoppia al 34’ in tap-in dopo un cross da sinistra non toccato da nessuno che sorprende Anton Shunin, portiere avversario. Prima dell’intervallo la Russia perde anche Yuri Zhirkov, per un infortunio muscolare. La ripresa è priva di grosse emozioni, ma c’è il tempo per un altro gol di Lukaku. All’88’ l’attaccante dell’Inter riceve palla da Meunier, si invola con la difesa russa inesistente e batte con un facile piazzato l’inguardabile Shunin. Belgio in grande spolvero: conferma le sue ambizioni per la vittoria degli Europei.