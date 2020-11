Belgio-Daminarca, le formazioni ufficiali: duello nerazzurro Eriksen-Lukaku

Alle 20.45 andrà in scena Belgio-Danimarca, ultima partita della Lega A di UEFA Nations League. Una sfida nella sfida è quella tutta nerazzurra tra Christian Eriksen e Romelu Lukaku, entrambi in campo fin dal primo minuto.

DUELLO – Sfida tutta nerazzurra questa sera in Belgio-Danimarca, dove Romelu Lukaku e Christian Eriksen si affronteranno. Entrambi infatti scenderanno in campo dal primo minuto, scelti dai rispettivi Commissari Tecnici. L’attaccante nerazzurro comporrà il tridente della nazionale di Martinez insieme a Dries Mertens e Thorgan Hazard, mentre il trequartista danese agirà a centrocampo insieme a Delaney e Hojbjerg. Occhi puntati su entrambi dunque, sia per quanto riguarda i tifosi nerazzurri, sia per quanto riguarda il tecnico Antonio Conte.