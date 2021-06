Bastoni, qualche chance di vederlo dal 1′ in Italia-Galles − Sky

Alessandro Bastoni potrebbe esordire dal primo minuto ad Euro 2020. L’Italia domani scenderà in campo contro il Galles e come riporta “Sky Sport”, il difensore dell’Inter ha qualche chance di fare coppia con Acerbi

NOVITÀ DI FORMAZIONE − Domani l’Italia scenderà in campo per la terza e ultima partita del girone A. All’Olimpico, arriverà il Galles, secondo a quota quattro punti. Gli azzurri che guidano il gruppo a punteggio pieno, dopo le belle vittorie contro Turchia e Svizzera, sono già qualificati. Dunque, la squadra di Roberto Mancini giocherà solamente per confermare la propria posizione, che con un pareggio sarà salva. In vista dell’impegno contro il Galles, il CT Mancini potrebbe far rifiatare qualche titolare per preservarlo in vista degli ottavi di finale di Euro 2020. Tra questi, potrebbe esserci Nicolò Barella, mentre rispetto agli aggiornamenti precedenti sempre di “Sky Sport” (vedi articolo), potrebbe giocare dal primo minuto Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter dovrebbe essere in coppia con il giocatore della Lazio Francesco Acerbi e in compagnia di Rafael Toloi ed Emerson Palmieri.