Bastoni difficilmente prenderà parte, almeno da titolare, a Italia-Austria di domani. Il difensore dell’Inter, dopo aver giocato contro il Galles, tornerà in panchina nell’ottavo di finale degli Europei.

VIGILIA – Domani si gioca Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei. Alle 21 ora italiana il calcio d’inizio a Wembley, e non dovrebbe esserci Alessandro Bastoni. Si è parlato di un ballottaggio con Francesco Acerbi, ma nel frattempo oggi ha fatto progressi Giorgio Chiellini che è il titolare naturale del ruolo. Il difensore della Juventus, infortunatosi contro la Svizzera, oggi ha fatto la rifinitura quasi tutta col gruppo ed è partito per Londra. In serata ha poi fatto regolarmente la ricognizione del campo di Wembley, dove si giocherà domani la partita. In caso di recupero suo sarà lui a giocare e non Acerbi, che è favorito su Bastoni. Per il resto l’altro dubbio è legato a Marco Verratti o Manuel Locatelli, col primo favorito. Questa la probabile formazione di Roberto Mancini per Italia-Austria: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.