Bastoni, Mancini scioglie i dubbi: Inter col fiato sospeso fino all’ultimo

Roberto Mancini inizia a sciogliere i dubbi sulla formazione che affronterà la Lituania. Salgono le chance di Bastoni, difensore dell’Inter.

FINO ALL’ULTIMO – Roberto Mancini, ct dell’Italia, sta inserendo sempre più i giocatori dell’Inter in questa pausa delle nazionali. Se contro l’Irlanda del Nord, settimana scorsa, solo Nicolò Barella trova il campo (26′), contro la Bulgaria cambiano i minutaggi. Proprio Barella parte titolare, rimanendo in campo fino al fischio finale. E dal 1′ parte anche Stefano Sensi, di nuovo titolare dopo oltre cinque mesi (uscirà al 68′). Una prestazione non brillante, da parte di entrambi, e Mancini potrebbe dare nuovamente fondo alle rotazioni di centrocampo. L’ultimo impegno avrà luogo mercoledì, contro la Lituania: soprattutto il numero 12 potrebbe partire dalla panchina (vedi news). Salgono invece le quotazioni di Alessandro Bastoni, finora mai impiegato. Nell’ultimo impegno di questa sosta, il 95 nerazzurro potrebbe partire titolare, tenendo col fiato sospeso l’Inter e Antonio Conte fino all’ultimo.