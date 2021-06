Bastoni ha debuttato a EURO 2020 giocando tutti e novanta i minuti di Italia-Galles 1-0 (vedi articolo). Intervistato da Sky Sport, il difensore dell’Inter ha giudicato il gruppo della Nazionale.

SODDISFATTO – Alessandro Bastoni, dopo Italia-Galles 1-0, parla della possibilità di mantenere lo stesso rendimento anche cambiando i giocatori: «In questo sono bravi i veterani e il mister a inserire i ragazzi più giovani dentro questo gruppo. Siamo uniti, penso che si sia visto in questo Europeo. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini? Se hanno vinto per dieci anni di fila qualche motivo c’è, cerco di capire le loro qualità mantenendo le mie. È molto bello poter essere in un gruppo del genere. Senza la mia famiglia non sarei niente, l’ho ripetuto cento volte. Ho fatto tanti sacrifici da sette-otto anni, senza la famiglia è difficile. Lo dedico a loro e alla mia ragazza, che mi permette di essere tranquillo dentro e fuori dal campo».