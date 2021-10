Bastoni festeggia dopo Italia-Belgio: «Continuiamo con il nostro percorso!»

Alessandro Bastoni è stato titolare in Italia-Belgio di oggi, sfida vinta dagli azzurri e valsa il terzo posto nella UEFA Nations League. Dopo aver parlato ai microfoni della RAI (vedi articolo), il difensore dell’Inter ha celebrato il risultato anche sul suo profilo Instagram ufficiale.

VITTORIA DA CELEBRARE – Alessandro Bastoni, dopo la vittoria di oggi in Italia-Belgio per 2-1, ha celebrato il risultato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Queste le sue parole: “Continuiamo con il nostro percorso! Forza azzurri”.

PROSSIMI IMPEGNI – Adesso Alessandro Bastoni – così come i compagni di nazionale e di squadra Nicolò Barella e Federico Dimarco – non avranno più partite da disputare in questa sosta. Il prossimo impegno sarà allo stadio Olimpico di Roma, contro la Svizzera, in una fondamentale sfida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.