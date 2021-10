Bastoni: «Europei vinti con l’Italia? Un episodio mi è rimasto più di tutti»

Bastoni ha inviato un videomessaggio a Sky Sport per celebrare i tre mesi esatti dalla vittoria degli Europei da parte dell’Italia. Il difensore dell’Inter ricorda un episodio in particolare dall’11 luglio 2021.

VITTORIA INDIMENTICABILE – Alessandro Bastoni ha fatto parte del trionfo dell’Italia agli Europei in estate. Il difensore dell’Inter ricorda i momenti che gli sono rimasti impressi di più: «Dalle grigliate dopo le partite vinte alle cantate in pullman con le canzoni napoletane di Lorenzo Insigne. Ma l’episodio che mi è rimasto più è quando Gianluigi Donnarumma ha parato l’ultimo rigore con l’Inghilterra. In quel momento è scesa tutta la tensione ed è arrivata la convinzione di aver fatto un qualcosa di memorabile».