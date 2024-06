Bastoni: «Dopo la Spagna ci siamo tolti un peso. Fiduciosi!»

Alessandro Bastoni ha rilasciato un breve commento in seguito al pareggio dell’Italia contro la Croazia ai microfoni di Sportitalia.

PAREGGIO – L’Italia ha pareggiato contro la Croazia per 1-1 conquistando la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei proprio al 97′ con il gol di Mattia Zaccagni. La serata sembrava stesse diventando un vero e proprio incubo, Luciano Spalletti ha rischiato di uscire e di portare a casa un fallimento totale. Alla fine la Nazionale ha tirato fuori gli artigli ed è riuscita rivedere la luce in fondo al tunnel. Alessandro Bastoni ha commentato così il risultato raggiunto: «Siamo stati ordinati, non abbiamo mai perso la speranza e non siamo mai andati all’arrembaggio. Siamo rimasti con i concetti che volevamo, siamo stati bravi ad acciuffare il pareggio. Cosa manca? Penso solo qualcosa che si può creare giocando insieme, un legame che si crea nel tempo. Penso che siamo sulla buona strada, abbiamo fatto passi in avanti rispetto alla Spagna. Negli spogliatoi eravamo felici, dopo la Spagna era dura e ci siamo tolti un bel peso dal groppone. Ora siamo fiduciosi in vista del futuro». Il prossimo incontro sarà questo sabato alle ore 18: sfida con la Svizzera di un compagno di Bastoni, ossia il portiere dell’Inter Yann Sommer.