Bastoni: «Croazia? Italia non abbattuta ma pronta. Serve essere squadra!»

Alessandro Bastoni ha voglia di riscatto dopo l’ultima sconfitta dell’Italia agli Europei. Alla vigilia del match contro la Croazia il difensore dell’Inter spiega le proprie sensazioni.

PRESENZA – Anche domani, in Croazia-Italia, Alessandro Bastoni è destinato ad essere fra gli undici prescelti da Luciano Spalletti nella formazione di partenza. Nella probabile del match degli Europei, il terzo della fase a gironi, compare il nome del difensore dell’Inter, presente dal primo minuto anche contro Albania e Spagna. Bastoni ha le idee chiare sulla sfida contro la Croazia, durante la qualche potrebbe sfidare anche gli ex compagni nerazzurri. Il giocatore, intervistato dalla Rai ha inquadrato il match di Euro2024, spiegando il giusto atteggiamento che l’Italia deve mettere in campo.

Bastoni detta la linea dell’Italia a -1 dalla Croazia!

MIGLIORARE – Di seguito le dichiarazioni di Alessandro Bastoni mandate in onda su “Notti Europee” alla vigilia di Croazia-Italia: «Non ci siamo esaltati dopo l’Albania e non ci siamo abbattuti dopo la Spagna. Abbiamo analizzato la partita contro la Spagna, abbiam visto quello che dobbiamo per forza di cosa far meglio domani e siamo pronti. Il modo migliore per affrontarli? Essendo squadra, come in tutte le cose. Con i singoli è difficile far qualcosa, quindi dobbiamo compattarci e far meglio tante cose che abbiam sbagliato contro la Spagna. Speriamo domani di riuscirci».