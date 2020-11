Bastoni: “Conte mi sta dando fiducia, esordio sogno che diventa realtà”

Bastoni questa sera ha debuttato con la maglia dell’Italia, nel 4-0 all’Estonia. Intervistato da Rai Sport + al termine della partita, il difensore dell’Inter è apparso molto soddisfatto dell’esordio.

AVANTI COSÌ – Alessandro Bastoni è felice per la prima in maglia azzurra, in Italia-Estonia 4-0: «L’esordio? Per me è un sogno che diventa realtà. Poi non abbiamo preso gol, sono soddisfatto. Ho sentito Leonardo Bonucci, è un grande piacere essere qui con lui perché lo ammiro tanto: cerco di apprendere il massimo da lui e da tutti. Fare coppia con lui in Nazionale? Giochiamo in maniera simile all’Inter: siamo difensori, il primo compito è quello di difendere ma possiamo anche impostare, quindi non sarebbe un problema. Ho passato il Coronavirus in maniera rapida, mi è stato permesso di venire subito qui rispetto a Nicolò Barella (arrivato in ritiro questa sera, ndr). Sono molto contento di essere qua stasera. Giocare all’Inter mi ha permesso di sfidare avversari di livello, ma in campo internazionale nulla è scontato. Sono contento di aver chiuso senza prendere gol. Sento di essere molto cresciuto con Antonio Conte, che mi sta dando fiducia. Aver giocato in Champions League mi aiuta e spero di poter proseguire nel mio percorso di crescita».