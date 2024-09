Bastoni come sta in vista di Francia-Italia? Novità importanti da Coverciano!

Bastoni è stato sostituito contro l’Atalanta per via di un risentimento. In ogni caso il difensore dell’Inter ha risposto alla chiamata dell’Italia, che prepara le prime due sfide di Nations League contro Francia e Israele. Spalletti ha dato conferme positive, ma ulteriori aggiornamenti arrivano da Coverciano come annunciato da Nosotti su Sky Sport

NON AL MEGLIO – Alessandro Bastoni durante Inter-Atalanta ha accusato un risentimento, proprio come Hakan Calhanoglu. Sia il difensore che il centrocampista hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali, dove si stanno valutando le condizioni per capire se impiegarli in Nations League oppure rimetterli in viaggio in direzione Milano.

CHIARIMENTI – Luciano Spalletti e Gianluigi Buffon, Commissario Tecnico e Team Manager della Nazionale azzurra, nella conferenza stampa di due giorni fa erano apparsi decisamente positivi sulle condizioni di Bastoni. L’allenamento dell’Italia, in corso proprio adesso, chiarisce ulteriormente la situazione in vista delle sfide contro Francia e Israele.

Bastoni in Nazionale, l’allenamento dell’Italia chiarisce la situazione: Inter avvisata

A DISPOSIZIONE – Bastoni sta regolarmente lavorando in gruppo a Coverciano, dove si prepara la sfida di Nations League contro la temibile Francia di Marcus Thuram, in programma venerdì 6 settembre allo Stade de France di Saint Denis. Il difensore dell’Inter è dunque a disposizione di Spalletti che potrebbe decidere di schierarlo dal 1′ sia contro gli uomini di Didier Deschamps che contro Israele. L’Inter ovviamente osserva con attenzione. Un solo azzurro lavora a parte ed è Moise Kean, che dunque andrà valutato.