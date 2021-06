Bastoni: «Barella? Purtroppo o per fortuna ci gioco assieme da due anni!»

Bastoni e Barella sono i due giocatori dell’Inter rimasti fra i convocati dell’Italia, dopo il forfait di Sensi. Il primo, ai canali ufficiali della FIGC, ha risposto alle domande di un quiz e una riguarda proprio il suo compagno di squadra.

IL COMPAGNO – Alessandro Bastoni da venerdì avrà a che fare con gli Europei. Il difensore dell’Inter comincia il quiz “Quanto conosci gli Azzurri?” parlando di un suo compagno di squadra, oltre che di Nazionale: «Nicolò Barella? Purtroppo, o per fortuna, ci gioco da due anni con lui: ha una grande passione per i Los Angeles Lakers, il suo cane l’ha chiamato LeBron (come LeBron James, ndr)». Di seguito il video di Bastoni, tratto dall’account YouTube ufficiale della FIGC.