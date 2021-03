Bastoni, allarme rientrato? Mancini: «Credo nulla di grave»

Bastoni è uscito nel finale di Lituania-Italia per un colpo subito (vedi articolo). Mancini, al termine della partita, ha brevemente aggiornato sulle condizioni del difensore dell’Inter.

ALLARME RIENTRATO? – Non sembrano esserci problemi per Alessandro Bastoni, che a pochi secondi dal 90′ di Lituania-Italia ha lasciato il posto a Francesco Acerbi. «Ha preso un colpo alla spalla. Non penso sia niente di grave, solo un colpo», ha detto Roberto Mancini a fine partita sul difensore dell’Inter. Per il classe ’99, ovviamente, ora il ritorno in Italia per riaggregarsi al gruppo nerazzurro, previsto per domani. Non sembrano esserci particolari problemi per la presenza di Bastoni in Bologna-Inter sabato alle ore 20.45.