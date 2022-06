Barella: «Vergogna? Una parola pesante. Grande dispiacere per l’Italia»

Barella è uno dei pochi che si sono salvati (in parte) in Germania-Italia 5-2 di UEFA Nations League (vedi articolo). Al termine della partita a Monchengladbach ha parlato a Rai Sport dando la sua versione sulla pesantissima sconfitta.

KO UMILIANTE – Nicolò Barella prova a giustificare il 5-2 di Germania-Italia: «Dico che anche il mister aveva detto che questo era l’inizio di un nuovo percorso. Dispiace per il risultato, però penso che nel secondo tempo ci siamo messi bene in campo. Questa è una nazionale forte che non perdona nulla, dispiace però in un percorso così ci stanno degli errori. Il mister ha provato tante cose nuove dall’inizio di questa UEFA Nations League. Questa è una nazionale forte, se fai degli errori li paghi caro. È ancora tutto aperto e nelle nostre mani, dobbiamo essere dispiaciuti ma sapere che il percorso è lungo. Vergogna è una parola pesante, penso che sicuramente ci sia grande dispiacere. Per noi e per chi è venuto a vederci. Però era una partita difficile, all’andata siamo stati probabilmente più bravi e oggi abbiamo pagato caro gli errori e l’esperienza di questa nazionale».