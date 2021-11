Barella uscito malconcio dopo il derby: insufficiente con l’Italia – CdS

Barella recupera in tempo per la sfida contro la Svizzera ma non sta benissimo e si vede. Voto insufficiente nella partita più importante delle qualificazioni: ecco il suo voto nelle pagelle del Corriere dello Sport.

INSUFFICIENTE – Barella non sta benissimo e si vede, uscito malconcio dopo il derby e probabilmente pesa di più la delicatezza della partita. Il centrocampista dell’Inter sbaglia palloni facili e gli manca la cattiveria giusta divorandosi un gol. Era diffidato e almeno riesce a evitare il cartellino giallo che lo avrebbe fatto fuori per la trasferta di Belfast: voto 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania