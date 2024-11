Barella trequartista, la nuova idea di Spalletti. Belgio-Italia da ’10’ – CdS

Questa sera l’Italia di Luciano Spalletti affronterà il Belgio nella sfida di Nations League: Nicolò Barella, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, sarà in campo e agirà da trequartista. Il punto de il Corriere dello Sport.

BARELLA IN CAMPO – Questa sera l’Italia è attesa dalla sfida al Belgio: una gara determinante per la formazione di Luciano Spalletti che, con un punto, accederà alla fase successiva. Il CT della Nazionale deve sciogliere ancora qualche dubbio ma ieri, in conferenza stampa, ha già dato indicazioni importanti. E una di queste riguarda Nicolò Barella. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza i compiti che il centrocampista dell’Inter potrebbe avere nella gara di Bruxelles: agirà da incursore, avrà compiti di raccordo.

Barella trequartista, l’intuizione di Spalletti

L’IDEA DI SPALLETTI – L’infortunio di Ricci non ha inciso sul disegno tecnico-tattico di Spalletti, Barella agirà da vero 10, da trequartista di raccordo tra centrocampo e attacco, dovrà essere il collante perfetto in tutte e due le fasi di gioco. Spalletti, nella rifinitura, aveva provato Raspadori dietro Retegui. Poi, però, ha preso sempre più realtà questa idea, con Barella che – tornato in Nazionale dopo essere mancato alle convocazioni di settembre e ottobre per infortunio – quasi certamente questa sera sostituirà Lorenzo Pellegrini, non convocato per scelta tecnica.

