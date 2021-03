Barella titolare in Italia-Irlanda del Nord? Mancini non esclude due dell’Inter

Barella dovrebbe partire titolare stasera in Italia-Irlanda del Nord. Il centrocampista, uno dei tre Azzurri dell’Inter, è fra le probabili scelte di Mancini per la partita che si giocherà a Parma alle ore 20.45.

ANCHE LUI IN CAMPO – Ieri 4/4 per i giocatori dell’Inter in nazionale: tutti titolari e in campo novanta minuti, con un gol per Romelu Lukaku. Stasera c’è Italia-Irlanda del Nord, con ben tre nerazzurri fra i possibili partenti dal 1′. Roberto Mancini, però, ne dovrebbe schierare soltanto uno: Nicolò Barella. Nonostante sia arrivato soltanto ieri in ritiro, così come Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, è presumibile che sia scelto dall’inizio. Per l’altro centrocampista dell’Inter il ballottaggio è con Manuel Locatelli, ma parte sfavorito così come anticipato dallo stesso commissario tecnico ieri alla vigilia (vedi articolo). C’è però una possibilità anche di vedere anche Sensi: dovesse essere confermata di certo non farebbe piacere ad Antonio Conte. Questa la probabile formazione di Mancini per Italia-Irlanda del Nord: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.