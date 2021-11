Barella stringe i denti, a disposizione per Italia-Svizzera – Sky

Stando agli ultimi aggiornamenti dell’inviato a Roma di Sky Sport Peppe Di Stefano, Nicolò Barella si è allenato oggi. Con ogni probabilità, quindi, sarà a disposizione per Italia-Svizzera di domani.

NIENTE RIPOSO – Nonostante il problema fisico che lo ha costretto a uscire nel derby Milan-Inter, per Nicolò Barella non è previsto alcun riposo in nazionale. Il centrocampista nerazzurro, infatti, si è allenato oggi stringendo i denti, agli ordini del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Tanto che domani sarà a disposizione per Italia-Svizzera, sfida cruciale per la qualificazione diretta ai mondiali in Qatar del 2022.

Fonte – Sky Sport