Barella spicca fra i tre dell’Inter in Macedonia del Nord-Italia: le pagelle – TS

Tre giocatori dell’Inter su cinque convocati (Darmian e Frattesi sono rimasti in panchina) hanno giocato ieri in Macedonia del Nord-Italia 1-1. Nelle pagelle di Tuttosport premiato solo Barella.

I VOTI – È Nicolò Barella uno dei due migliori in campo nell’Italia che ieri ha pareggiato 1-1 contro la Macedonia del Nord a Skopje, secondo Tuttosport. Il centrocampista dell’Inter prende il voto più alto negli Azzurri assieme a Sandro Tonali, ossia 6.5, per il gol annullato in fuorigioco, aver avviato l’azione del palo di Tonali e averlo preso a sua volta in occasione dell’illusorio 0-1 di Ciro Immobile. Prendono invece 6 sia Alessandro Bastoni sia Federico Dimarco, gli altri due dell’Inter, con due puntualizzazioni. Per il primo un contatto in area con Enis Bardhi non giudicato – correttamente – da rigore, per il secondo un’occasione sprecata quando davanti alla porta non tira ma cerca un passaggio azzardato.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva