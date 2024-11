Barella non al meglio! Spalletti rinuncia finalmente a qualcuno dell’Inter? Le ultime

Con la qualificazione ai quarti di finale di Nations League già in tasca, l’Italia di Luciano Spalletti si prepara al match contro la Francia con l’obiettivo di blindare il primo posto nel girone. In vista della sfida di domenica, però, qualcosa nella formazione iniziale potrebbe cambiare. Nicolò Barella non è al meglio e potrebbe riposare, come lui anche qualcun altro dell’Inter.

DA MONITORARE – L’Italia prepara la prossima sfida di Nations League contro la Francia con l’obiettivo di blindare il primo posto del girone. Per raggiungere questo traguardo, gli Azzurri devono evitare una sconfitta con più di un gol di scarto, ma Luciano Spalletti non vuole correre rischi. Nonostante qualche cambio in formazione, la presenza di alcuni titolari è fondamentale per mantenere equilibrio e competitività. Tra i giocatori più attesi, c’è Nicolò Barella, uno dei pilastri dell’Inter e della Nazionale. Tuttavia, il centrocampista è in dubbio per un problema fisico: una contusione ai flessori della coscia destra riportata contro il Belgio. Barella sarà valutato nelle prossime ore ad Appiano Gentile, e il suo impiego sarà deciso all’ultimo momento. Questa sfida rappresenta un banco di prova importante per verificare ancora una volta la crescita di tutta la Nazionale.

Barella e non solo! Spalletti monitora altri dell’Inter

ALTRI NERAZZURRI – Federico Dimarco, altro irrinunciabile per l’Inter e per l’Italia di Luciano Spalletti, ha accusato un leggero affaticamento dopo la partita contro il Belgio. Sebbene non si tratti di nulla di grave, lo staff tecnico potrebbe optare per un turno di riposo. Al suo posto potrebbe scendere in campo Destiny Udogie, offrendo una valida alternativa a sinistra. La presenza di numerosi giocatori nerazzurri tra gli Azzurri conferma il ruolo cruciale dell’Inter nel fornire talenti alla Nazionale. Da Barella a Dimarco, passando per Alessandro Bastoni, il contributo nerazzurro sarà determinante non solo contro la Francia, ma anche per le ambizioni dell’Italia nella competizione.