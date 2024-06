Barella salta pure la Bosnia! Attesa per l’interista e per i tagli − CdS

L’Italia di Luciano Spalletti dovrà fare a meno ancora di Nicolò Barella in vista dell’amichevole contro la Bosnia. Il centrocampista dell’Inter è valutato giorno dopo giorno.

PRECAUZIONE − Barella salterà per via precauzionale la sfida contro la Bosnia Erzegovina di domenica sera, ultima amichevole dell’Italia prima di volare in Germania per disputare Euro 2024. Perderlo sarebbe un disastro, dunque, il CT Spalletti non vuole lasciare nulla al caso. Riposo, recupero e poi sperare già di vederlo in campo per la prima contro l’Albania a Dortmund. Il centrocampista dell’Inter, vero top player di questa Nazionale, non ha giocato contro la Turchia dell’amico Hakan Calhanoglu, il quale ha speso belle parole nei suoi confronti.

Italia, Spalletti pronto ai tagli in attesa del recupero di Barella

TAGLI IN VISTA − Entro domani sera Spalletti dovrà inviare la lista ufficiale dei 26 giocatori convocati per Euro 2024. Al momento, ci sono 29 giocatori, bisogna fare tre tagli. In attesa di capire il recupero di Barella, due dovrebbero essere fatti già oggi, scrive il Corriere dello Sport, e la scelta ricadrà su due tra: Ricci o Fagioli e tra Orsolini o Zaccagni. Domenica sera al Castellani di Empoli, l’Italia scenderà in campo contro la Bosnia per la seconda e ultima amichevole di questo pre-Europeo. Rispetto alla gara moscia contro la Turchia, il CT vorrà vedere molto di più.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania