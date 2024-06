Barella, rischio taglio per l’Italia? Valutazioni per gli Europei

Barella ha saltato l’amichevole Italia-Turchia di avantieri e oggi si capirà se potrà partecipare agli Europei. Sono attesi i convocati di Spalletti, con tre tagli necessari rispetto ai ventinove giocatori che hanno chiuso il raduno.

LISTA IN ARRIVO – Oggi giornata di riposo per i ventinove giocatori che hanno partecipato al raduno dell’Italia. Ieri si è chiusa la prima parte, con un’amichevole con l’Under-20 vinta 3-1. A questa partita, così come all’amichevole di martedì contro la Turchia, non ha preso parte Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter ha accusato un leggero affaticamento ed è rimasto fuori. Luciano Spalletti ha parlato di precauzione, tranquillizzando sul suo recupero (probabile) in vista della prima partita degli Europei contro l’Albania sabato 15 alle 20.45 a Dortmund. Ma il caso Barella è fra quelli che stanno monopolizzando l’attesa per la lista dei convocati dell’Italia che partiranno per la Germania.

Barella, rischio taglio fra i convocati dell’Italia agli Europei? Le novità

L’ATTESA – Come anticipato dallo stesso Spalletti nella giornata di ieri, presumibilmente attorno all’ora di cena uscirà la lista dei ventisei convocati. Al raduno, esclusi gli infortunati Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini e con l’aggiunta di Federico Gatti, erano rimasti in ventinove. Ne saranno quindi tagliati tre. Uno che rischia l’esclusione è Alex Meret, che alla pari di Barella ha accusato un problema fisico negli scorsi giorni. Nel caso sarebbe Ivan Provedel il terzo portiere, dietro Gianluigi Donnarumma e Guglielmo Vicario. Come attaccanti la sensazione è che il ballottaggio sia fra Stephan El Shaarawy e Riccardo Orsolini, col primo favorito per la possibilità di fare più ruoli. Quindi per il terzo escluso si parla di uno fra Michael Folorunsho e Samuele Ricci. Il tutto al netto delle condizioni di Barella, che dovrà dare certezze fisiche per rientrare fra i ventisei convocati dell’Italia agli Europei.