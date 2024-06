Barella, previsti altri esami! Cautela Italia: ci sono 2 scenari − CdS

L’Italia continua a monitorare le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter soffre di una contrattura muscolare. Lo staff medico ha già stilato un programma.

CAUTELA – Ieri pomeriggio Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati per Euro 2024. Tre i giocatori tagliati e dunque fuori dalla kermesse continentale. Prima di partire per la Germania, l’Italia domenica sera giocherà contro la Bosnia al Castellani di Empoli per l’ultima amichevole di questo pre-Europeo. I fari sono puntati adesso sulle condizioni fisiche di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter è alle prese con una contrattura muscolare, che lo ha tenuto fuori dal match amichevole contro la Turchia dell’amico Hakan Calhanoglu. Lo staff medico azzurro indica cautela e stila il programma.

Il programma di recupero di Barella: l’Italia attende

PIANO – Il recupero di Barella, vero top player di questa Nazionale, sarà fondamentale. Per la mezzala dell’Inter sono previsti degli esami e poi un’intera settimana di riposo. L’obiettivo dello staff medico nostrano è quello di ridare Barella a Spalletti nel più breve tempo possibile: già magari contro l’Albania nella gara d’esordio di sabato 15 oppure contro la Spagna nella seconda partita del girone. In organico ci sono 7 centrocampisti, in teoria potrebbero giocare in mezzo anche Cambiaso e Calafiori.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania