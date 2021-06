Barella perno, sorpresa Bastoni: le scelte per Italia-Repubblica Ceca

Ultima amichevole prima dell’esordio agli Europei per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri affronteranno infatti alle 20.45 la Repubblica Ceca. Ecco le scelte del Commissario Tecnico azzurro con un giocatore dell’Inter titolare: Barella

CERTEZZA E SORPRESA – Prove generali per l’Italia di Roberto Mancini. Tra gli azzurri c’è però un solo giocatore campione d’Italia: si tratta di Nicolò Barella che comporrà il terzetto di centrocampo. Neanche in panchina Alessandro Bastoni. Ecco le scelte del Commissario Tecnico per la sfida alla Repubblica Ceca: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

AVVERSARI – Queste le scelte del CT della Repubblica Ceca, Jaroslav Šilhavý: Pavlenka; Coufal, Babec, Celustka, Boril; Masopust, Darida, Kral, Barak, Jankto; Krmencik.