Barella per Irlanda del Nord-Italia, conferma dal 1′! Ma non per tutti i 90′

Barella non è al meglio e non ha giocato bene contro la Svizzera, ma in Irlanda del Nord-Italia sarà di nuovo titolare. Lo anticipa il giornalista Andrea Riscassi, in collegamento da Belfast per La Domenica Sportiva su Rai 2.

L’ORA DELLA VERITÀ – Irlanda del Nord-Italia è decisiva per gli Azzurri. Dopo il pareggio con la Svizzera alle ore 20.45 a Belfast serve mantenere il primo posto, con due gol di vantaggio nella differenza reti a pari punti. Il giornalista Andrea Riscassi anticipa una scelta di formazione: «Nicolò Barella è il giocatore tra quelli che sono in ritiro qua con gli Azzurri a Belfast che ha giocato di più. Anche all’Olimpico non ha mollato, non è al meglio ma in allenamento dà il massimo. Credo che Roberto Mancini non rinunci a lui, non giocherà novanta minuti ma magari sessanta-sessantacinque, cercando di superare il centrocampo nordirlandese».