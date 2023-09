Barella penalizzato, Dimarco e Bastoni in difficoltà sul finale: le pagelle – CdS

L’Italia del nuovo CT Luciano Spalletti fa il suo esordio assoluto contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni al prossimo Europeo, ma il risultato non è dei migliori. Il campo penalizza le caratteristiche di Nicolò Barella. Qualche incertezza di troppo sul finale per Alessandro Bastoni e soprattutto Federico Dimarco. Ecco le pagelle dei tre giocatori dell’Inter secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Italia soffre gli avversari, il campo e probabilmente il nuovo modulo di Luciano Spalletti, ma contro la Macedonia del Nord era importante fare meglio dell’1-1 che rischia di compromettere il discorso qualificazioni. Paura per Alessandro Bastoni dopo 20′, in difficoltà da Miovski. C’è quando la Macedonia riparte e serve fronteggiare. E solo Elmas, in versione slalomista, gli crea un pizzico di imbarazzo nel finale avvelenato: voto 6. Uguale per Nicolò Barella, ma le tante buche presenti nel campo lo penalizzano. Il gol dell’Italia nasce da uno straordinario tiro al volo del centrocampista dell’Inter che colpisce la traversa e favorisce il tap-in di Ciro Immobile di testa. Voto 5,5, invece, per Federico Dimarco, che fa male alla Macedonia sulla corsia di sinistra (impiegato nel ruolo di terzino), ma sbaglia diverse scelte e i tempi di inserimento.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano